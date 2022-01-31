В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 964 человека

15:33, 31 янв 2022

Минздрав Башкирии проинформировал, что за сутки коронавирусом заразились 964 человека. С начала пандемии ковид обнаружили у 132 078 человек.







По информации ведомства, в стационарах лечатся 192 жителя республики, в тяжелом состоянии 42 пациента, на ИВЛ – 2. За последние 24 часа зарегистрировали девять погибших от COVID-19, за весь период – 4 748.



Вакцинировано первым компонентом - 2 360 373 человека. Полностью завершили вакцинацию – 2 199 946 человек.



ГорОбзор.ру передавал ранее, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 31 января медики в поликлиниках будут оказывать помощь пациентам с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно. Сдать ПЦР-тест теперь можно до 19:30.

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