Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 964 человека

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 964 человека

15:33, 31 янв 2022

Минздрав Башкирии проинформировал, что за сутки коронавирусом заразились 964 человека. С начала пандемии ковид обнаружили у 132 078 человек.

По информации ведомства, в стационарах лечатся 192 жителя республики, в тяжелом состоянии 42 пациента, на ИВЛ – 2. За последние 24 часа зарегистрировали девять погибших от COVID-19, за весь период – 4 748.

Вакцинировано первым компонентом - 2 360 373 человека. Полностью завершили вакцинацию  – 2 199 946 человек.

ГорОбзор.ру передавал ранее, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации  с 31 января медики в поликлиниках будут оказывать помощь пациентам с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно. Сдать ПЦР-тест теперь можно до 19:30.

Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: