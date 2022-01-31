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В Башкирии наблюдается тревожная ситуация с мышиной лихорадкой

В Башкирии наблюдается тревожная ситуация с мышиной лихорадкой

18:43, 31 янв 2022

31 января в ходе оперативки в Правительстве Башкирии главный санитарный врач Башкирии Анна Казак назвала тревожной ситуацию с мышиной лихорадкой.

В ходе доклада главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак на оперативке в правительстве Башкирии стало известно о тревожной ситуации в Башкирии с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

За январь месяц в Башкирии было зарегистрировано 22 случая мышиной лихорадки, что выше показателя прошлых лет.

Анна Казак обратила внимание, что нынешняя теплая и снежная зима простимулирует массовое размножение грызунов. Поэтому к весеннему периоду в регионе нужно будет готовиться тщательнее чем обычно.

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Источник: mkset.ru
Теги: здравоохранение
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