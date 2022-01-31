В Башкирии наблюдается тревожная ситуация с мышиной лихорадкой
18:43, 31 янв 2022
31 января в ходе оперативки в Правительстве Башкирии главный санитарный врач Башкирии Анна Казак назвала тревожной ситуацию с мышиной лихорадкой.
В ходе доклада главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак на оперативке в правительстве Башкирии стало известно о тревожной ситуации в Башкирии с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
За январь месяц в Башкирии было зарегистрировано 22 случая мышиной лихорадки, что выше показателя прошлых лет.
Анна Казак обратила внимание, что нынешняя теплая и снежная зима простимулирует массовое размножение грызунов. Поэтому к весеннему периоду в регионе нужно будет готовиться тщательнее чем обычно.
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Источник:
mkset.ru
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