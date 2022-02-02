Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Коронавирус в Башкирии за сутки диагностировали у 1205 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки диагностировали у 1205 пациентов

17:18, 02 фев 2022

За последние сутки от болезни скончались 18 жителей республики.

Сегодня, 2 февраля, в Башкирии зафиксировали 1 205 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 134 265.

За последние 24 часа коронавирус победили 513 человек. Общее число переболевших достигло 122 230.

От COVID-19 скончались еще 18 инфицированных. Общее число жертв выросло до 4 784.

Вакцинация от коронавируса продолжается. Первый компонент прививки получили 2 371 970 человек. За сутки — 5 115 граждан. Все этапы вакцинации прошли 2 210 813 жителей. Из них 5 552 — за последние сутки.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: