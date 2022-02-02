Коронавирус в Башкирии за сутки диагностировали у 1205 пациентов

17:18, 02 фев 2022

За последние сутки от болезни скончались 18 жителей республики.



Сегодня, 2 февраля, в Башкирии зафиксировали 1 205 новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 134 265.







За последние 24 часа коронавирус победили 513 человек. Общее число переболевших достигло 122 230.



От COVID-19 скончались еще 18 инфицированных. Общее число жертв выросло до 4 784.



Вакцинация от коронавируса продолжается. Первый компонент прививки получили 2 371 970 человек. За сутки — 5 115 граждан. Все этапы вакцинации прошли 2 210 813 жителей. Из них 5 552 — за последние сутки.

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