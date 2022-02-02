В Башкирии выявлен новый более заразный подвид «омикрона» ВА.2

20:17, 02 фев 2022

Анна Попова сообщила, что в России выявлен новый более заразный подвид «омикрона» ВА.2, число заразившихся превысило 200 человек. Случаи заболевания подвид-штамма обнаружены в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия, а также в Ростовской области.







«Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит еще о более высокой контегиозности этой линии», — заявила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19, трансляция ведется телеканалом «Россия 24».



В Дании данный вариант «Омикрона» стал доминирующим и составляет 82%, в Великобритании и США доля зараженных этой линией вируса достигает всего 8-9%. Попова также уточнила, что линия ВА.3 в России пока не выявлена.

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