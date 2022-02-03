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В Башкирии заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 4 раза

В Башкирии заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 4 раза

12:55, 03 фев 2022

В Башкирии  за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 среди детей от 7 до 17 лет выросла в четыре раза. Об этом на брифинге в мэрии Уфы 3 февраля сообщила замначальника регионального Роспотребнадзора Галина Пермина.

– Заболеваемость остается напряженной. Мы видим еженедельный прирост с начала этого года. Активный рост идет среди детского населения. За прошлую неделю было зарегистрировано, что у детей 7-14 лет заболеваемость выросла в 4,3 раза, у подростков 15-17 лет – в 3,9 раза, у детей до года – в 2,9 раза, – передала представитель надзорного ведомства.

Она добавила, что очаги заболеваемости регистрируются в семьях и образовательных организациях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
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