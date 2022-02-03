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В Башкирии за сутки COVID-19 заболели 1492 пациента

В Башкирии за сутки COVID-19 заболели 1492 пациента

14:51, 03 фев 2022

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели еще 1492 жителя. По информации Минздрава РБ, всего в регионе зарегистрировали 135 757 носителей инфекции.

В стационарах лечатся 229 жителей республики, в тяжелом состоянии 35 пациентов, на ИВЛ – 3. На амбулаторном лечении находятся 7 887 человек.

За последние 24 часа от ковида скончались 18 пациентов. Всего количество умерших достигло 4 802 человека.

Первый компонент вакцины получили – 2 377 780 человек, второй  – 2 216 575 жителей.

Ранее сообщалось о том, что один из городов Башкирии перевел все школы на дистанционное обучение. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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