В Башкирии за сутки COVID-19 заболели 1492 пациента
14:51, 03 фев 2022
За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели еще 1492 жителя. По информации Минздрава РБ, всего в регионе зарегистрировали 135 757 носителей инфекции.
В стационарах лечатся 229 жителей республики, в тяжелом состоянии 35 пациентов, на ИВЛ – 3. На амбулаторном лечении находятся 7 887 человек.
За последние 24 часа от ковида скончались 18 пациентов. Всего количество умерших достигло 4 802 человека.
Первый компонент вакцины получили – 2 377 780 человек, второй – 2 216 575 жителей.
Ранее сообщалось о том, что один из городов Башкирии перевел все школы на дистанционное обучение.
Читайте также:
- В Башкирии заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 4 раза
- В Башкирии в феврале заработает еще один ковидный госпиталь
- В Башкирии выявлен новый более заразный подвид «омикрона» ВА.2
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также