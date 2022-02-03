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В Уфе вакцина для подростков «Спутник М» почти закончилась

В Уфе вакцина для подростков «Спутник М» почти закончилась

16:20, 03 фев 2022

В Уфе прививки для подростков «Спутник М» почти закончились. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил во время брифинга в мэрии замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.

По его словам, прививать детей начали неделю назад. Всего в республику были привезены 2880 доз вакцины «Спутник М». Они были распределены по детским поликлиникам.

— На Уфу выделены 540 доз вакцины «Спутник М». Больше 400 детей привиты. Я думаю, что к концу недели все дозы, которые были выделены в республике, будут использованы, — сообщил Игорь Засядкин.

Он отметил, что пока неизвестно, когда поступит новая партия детской вакцины.

Также замминистра добавил, что сейчас идут клинические испытания вакцин для детей младше 12 лет.

— Это достаточно безопасная вакцина, практически подобие «Спутника V». Огромное количество людей привилось. По всем исследованиям доказательной медицины, эффективность вакцины «Спутник V» варьируется до 92%, — рассказал Засядкин.

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Источник: ufa1.ru
Теги: вакцинация Коронавирус в Башкирии
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