В Уфе вакцина для подростков «Спутник М» почти закончилась

16:20, 03 фев 2022

В Уфе прививки для подростков «Спутник М» почти закончились. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил во время брифинга в мэрии замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин.







По его словам, прививать детей начали неделю назад. Всего в республику были привезены 2880 доз вакцины «Спутник М». Они были распределены по детским поликлиникам.



— На Уфу выделены 540 доз вакцины «Спутник М». Больше 400 детей привиты. Я думаю, что к концу недели все дозы, которые были выделены в республике, будут использованы, — сообщил Игорь Засядкин.



Он отметил, что пока неизвестно, когда поступит новая партия детской вакцины.

Также замминистра добавил, что сейчас идут клинические испытания вакцин для детей младше 12 лет.



— Это достаточно безопасная вакцина, практически подобие «Спутника V». Огромное количество людей привилось. По всем исследованиям доказательной медицины, эффективность вакцины «Спутник V» варьируется до 92%, — рассказал Засядкин.





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