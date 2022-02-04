В Башкирии открыли ковидные госпитали для детей
17:23, 04 фев 2022
В Башкирии начали работать первые отделения для больных коронавирусом детей. Об этом стало известно 4 февраля на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.
Так, отделения для больных коронавирусом детей открылись в Республиканском клиническом инфекционном центре в Уфимском районе, а также в Республиканской клинической инфекционной больнице и городской детской клинической больнице № 17 в Уфе.
«Мы готовимся к возможному ухудшению ситуации, открываем детские отделения для заболевших COVID-19», – пояснил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Также Забелин сообщил, что республика получила первые 2800 доз вакцины «Спутник-М» для подростков и детей. На текущий момент привились 1950 школьников.