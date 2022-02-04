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В Башкирии открыли ковидные госпитали для детей

В Башкирии открыли ковидные госпитали для детей

17:23, 04 фев 2022

В Башкирии начали работать первые отделения для больных коронавирусом детей. Об этом стало известно 4 февраля на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, которое провел глава Башкирии Радий Хабиров.

Так,  отделения для больных коронавирусом детей открылись в Республиканском клиническом инфекционном центре в Уфимском районе, а также в Республиканской клинической инфекционной больнице и городской детской клинической больнице № 17 в Уфе.

«Мы готовимся к возможному ухудшению ситуации, открываем детские отделения для заболевших COVID-19», – пояснил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Также Забелин сообщил, что республика получила первые 2800 доз вакцины «Спутник-М» для подростков и детей. На текущий момент привились 1950 школьников. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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