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В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом

В России отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусом

18:07, 05 фев 2022

В Роспотребнадзоре России приняли решение об отмене карантина для тех, кто контактировал с инфицированными, постановление опубликовано на портале правовой информации.

Стало известно, что тем гражданам России, которые контактировали с зараженными коронавирусом больше не нужно соблюдать 7-дневную самоизоляцию. Причина ослабления ограничительных мер кроется в особенностях эпидемиологического процесса нового штамма “омикрон”. По мнению главного санитарного врача страны Анны Поповой такого рода мера теряет свой смысл.

Однако Попова не исключила, что появление другого штамма заболевания может заставить Роспотребнадзор пересмотреть необходимость соблюдения тех или иных мер. Как бы то ни было, сегодня, 5 февраля было опубликовано постановление главного санитарного врача России о том, что контактным лицам соблюдать карантин больше не нужно.

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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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