В России изменили порядок лечения и профилактики распространения коронавируса : полный список

21:05, 05 фев 2022

Роспотребнадзор и Минздрав РФ изменили порядок лечения и профилактики распространения коронавируса. Теперь граждане с подтвержденным COVID-19 разрешили находиться на больничном только семь дней, а тем, кто с ними контактировал, отменили самоизоляцию. Соответствующие нормативные документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.







Изменения начинают действовать уже с 6 февраля 2022 года. Они упрощают диагностику коронавируса, оформление листков временной нетрудоспособности и выписку пациентов с COVID-19, а также сокращают число мер по профилактике коронавируса.



Дистанционное оформление больничного. Пациент с признаками ОРВИ или коронавируса может получить листок временной нетрудоспособности без посещения поликлиники. В соответствие с новым приказом Минздрава РФ, для этого ему достаточно получить дистанционную консультацию врача в поликлинике или обратиться на линию «112».



Ускоренная выписка больных с COVID-19 и ОРВИ. Если у пациента нет симптомов ОРВИ или коронавируса, он может закрыть больничный без отрицательного ПЦР-теста и консультации с медицинским работником. Для этого ему достаточно спустя неделю позвонить в поликлинику. Выписаться раньше семь дней с момента открытия больничного листа можно только в том случае, если у пациента есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.



Если у больного до сих пор наблюдаются кашель, повышенная температура и другие признаки болезни, ему придется очная консультация врача. Медицинский работник придет к пациенту на дом и, по необходимости, продлит больничный еще на неделю.

Упрощенная диагностика коронавируса. Врачи будут приезжать к больному не только с наборами для взятия мазков, но и экспресс-тестами на коронавирус. Если последний сразу показал две полоски, то человек считает зараженным COVID-19. Подтверждать диагноз ПЦР-тестом не требуется. Однако результаты экспресс-теста, приобретенного самостоятельно в аптеке, не принимаются как официальное подтверждение COVID-19.



Отмена самоизоляции для контактировавших с больными коронавирусом. Ранее такие граждане были обязаны соблюдать карантин. В конце января 2022 года его сократили с 14 до 7 дней. Новое постановление Роспотребнадзора полностью отменяет самоизоляцию для контактировавших с больными COVID-19.



Исключение перчаток из мер профилактики СOVID-19. Роспотребнадзор сократил число мер по профилактике распространения коронавируса. Теперь гражданам необходимо носить маски, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.









Кроме того, российским школам разрешили не отправлять классы на дистанционку, если там обнаружили учеников с коронавирусом. Объявить карантин можно только в том случае, если в классе заболели более 20% учащихся.





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