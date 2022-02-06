В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили почти у 2 тысяч пациентов
17:23, 06 фев 2022
Число зараженных коронавирусной инфекций с начала пандемии в Башкирии превысило 141 тысячу граждан, а за сутки количество заболевших приближается к 2 тысячам, сообщает региональный Оперштаб.
В Башкирии с начала пандемии COVID-19 был обнаружен более чем у 141 тысячи человек, из которых выздоровело 124 183 жителя республики.
Между тем, за последние сутки, по данным регионального Оперштаба, коронавирус был обнаружен у 1 994 человек, а скончались от инфекции за это время 5 пациентов.
Напомним, что рост числа инфицированных граждан в Башкирии начался с 1 февраля. Тем временем, первым компонентом вакцины привито более 2,3 миллиона человек, а вторым — 2,2 миллиона.
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Источник:
mkset.ru
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