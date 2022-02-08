Коронавирус в Башкирии бьет очередные рекорды по суточной заболеваемости
15:20, 08 фев 2022
Минздрав Башкирии сообщил, что в республике за сутки коронавирусом заразились 2 396 человек. Всего с начала пандемии выявили 145 773 заболевших.
Всего выздоровели 125 145 человек, из них 731 – за минувшие сутки.
По информации ведомства, погибли за 24 часа 10 местных жителей с COVID-19, всего – 4 848.
Вакцинировано первым компонентом - 2 397 754 человека. Полностью завершили вакцинацию - 2 236 631 житель.
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Источник:
gorobzor.ru
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