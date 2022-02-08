Радмир Саубанов назначен и.о. главврача Иглинской больницы в Башкирии

17:23, 08 фев 2022

Исполняющим обязанности главного врача Иглинской ЦРБ, где недавно уволили предыдущего руководителя Жанну Карунас, стал Радмир Саубанов. Об этом сообщили сегодня, 8 февраля, в Минздраве Башкирии.







Временный глава больницы — еще молодой врач. Он окончил аспирантуру БГМУ лишь в 2020 году по специальности «травматология и ортопедия». Согласно единому медицинскому порталу, стаж Саубанова составляет 8 лет. Он принимал пациентов в травмпунктах уфимских больниц № 10, 13 и 8. Известно, что Саубанову всего 31 год.



— Сегодня назначили, с завтрашнего дня приступает к работе, — рассказал наш собеседник.

Напомним, об уходе Жанны Карунас с поста главврача Иглинской ЦРБ стало известно 21 января. По словам источника, ее уволили 20 января. Сейчас она возглавляет Благовещенскую районную больницу. При этом после ее ухода исполняющим обязанности главврача иглинской больницы был Руслан Зубайдуллин.





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Фото: Радмир Саубанов / Vk.com