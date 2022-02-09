Коронавирус в Башкирии за последние сутки выявили у 2 587 человек

15:32, 09 фев 2022

Власти Башкирии опубликовали свежие данные по заболеваемости COVID-19. За сутки скончались 17 пациентов, общее число умерших составляет 4 865.



Опасную инфекцию выявили у 2 587 человек. С начала пандемии положительный тест на коронавирус получили 148 360 жителей республики.







За последние 24 часа врачи выписали 1 560 пациентов. Всего выздоровели 126 705 человек.



Также сообщается, что полностью привились от COVID-19 2 243 024 человека — за сутки прирост составил 6 393. Первым компонентом вакцинировались 2 403 087 жителей, что на 5 333 больше показателя прошлого дня.



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