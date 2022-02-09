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В Калтасинском районе Башкирии ввели карантин из-за бешенства

В Калтасинском районе Башкирии ввели карантин из-за бешенства

16:05, 09 фев 2022

С 8 февраля в Калтасинском районе ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Очаг заболевания обнаружили в личном подсобном хозяйстве, расположенном на улице Новостройка, 5 в селе Кутерем. Как сообщает «Башинформ», во двор пришла лиса и укусила собаку. К счастью, домашнее животное было привито. Эксперты сделали анализ биоматериала из мозга лисы и выяснили, что она была заражена бешенством.

В настоящее время в эпизоотическом очаге запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных. Ветеринары будут проводить подомовой обход, чтобы вакцинировать или выявить заболевший скот.

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Источник: www.proural.info
Теги: Калтасинский район
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