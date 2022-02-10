В Башкирии незаконно уволили медиков скорой Ишимбайской ЦРБ

14:00, 10 фев 2022

Медиков скорой помощи в Ишимбайской больнице Башкирии, которых уволили после жалоб на переработки, уволили незаконно, заявили специалисты Гострудинспекции, сегодня, 10 февраля. Напомним, формальной причиной увольнения двоих послужил невыход на работе, а их вызов главврач отправил письмом «Почты России» за день до этого.







Как установила инспекция, 4 февраля главврач, не предупредив подчиненных, установил новый график работы, уведомил их письмом, что завтра они должны выйти на работу, а когда те этого не сделали (по их словам, письмо они получили только 9 февраля), уволил их.



— При этом на следующий день составлены акты об отсутствии фельдшеров на рабочем месте, и той же датой (5 февраля) работодателем изданы приказы о расторжении трудовых договоров. Сделано это с нарушением порядка привлечения работников к дисциплинарной ответственности (в данном случае в виде увольнения), регламентированного ст. 193 ТК РФ, — пояснили специалисты.





Нарушение было установлено и в третьем случае, когда медика уволили за «совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя». Дело в том, что администрация больницы после того, как работник ушел со смены, выявила, что в машине отсутствовал дефибрилятор, не работал облучатель и электрокардиограф. Сам медик объяснял, что при нем все работало, но его все равно уволили.



— Работодатель не учёл при этом, что данная статья применима только в отношении работников, обслуживающих «денежные или товарные ценности», то есть материально ответственным, коим фельдшер не является, заявили в Гострудинспекции.



Ведомство признало все три увольнения незаконными.



— По итогам проверки нами выданы предписания Ишимбайской ЦРБ об отмене данных приказов, — сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Учитывая, что, помимо грубейших нарушений трудового законодательства в части расторжения трудовых договоров нами выявлен факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования, от которого зависит качество оказания скорой помощи, принято решение направить материалы проверки в указанной части в Росздравнадзор.



Ранее сами уволенные заявили, что будут добиваться восстановления на работе через правоохранительные органы. По их словам, за помощью они обратились к юристам профсоюза «Действия».









— Видимо, в больнице не хватает специалистов по Трудовому кодексу, раз главврач Валерий Шапочкин столь грубым образом решил избавиться от неугодных сотрудников. Полагаю, теперь его самого ждет наказания — как минимум выговор, — пояснил руководитель республиканского отделения профсоюза Антон Орлов.





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Фото: профсоюз «Действие