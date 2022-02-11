В Башкирии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тысячи человек

15:24, 11 фев 2022

2999 случаев заболевания коронавирусом выявлен в Башкирии за минувшие сутки – это новый рекорд. С начала пандемии инфекция в республике зарегистрирована у 154 160 человек. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперштаб.







За последний день в республике выздоровело 2889 пациентов, за всё время – 131 700. Число летальных исходов увеличилось на 18 и теперь составляет 4 894.



Вакцинацию в Башкирии завершили 2 255 612 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии массово болеют чиновники. Как сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе Радия Хабирова, 12% сотрудников главы администрации республики находятся на больничном.

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