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В Башкирии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тысячи человек

В Башкирии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тысячи человек

15:24, 11 фев 2022

2999 случаев заболевания коронавирусом выявлен в Башкирии за минувшие сутки – это новый рекорд. С начала пандемии инфекция в республике зарегистрирована у 154 160 человек. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперштаб.

За последний день в республике выздоровело 2889 пациентов, за всё время – 131 700. Число летальных исходов увеличилось на 18 и теперь составляет 4 894.

Вакцинацию в Башкирии завершили 2 255 612 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии массово болеют чиновники. Как сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе Радия Хабирова, 12% сотрудников главы администрации республики находятся на больничном.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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