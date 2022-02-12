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В России появится возможность дистанционно выписать лекарства и доставить их домой

В России появится возможность дистанционно выписать лекарства и доставить их домой

09:10, 12 фев 2022

В России предлагают ввести возможность дистанционной выписки лекарств и их доставки на дом. С инициативой позволить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты выступил главный врач больницы №40 города Москвы, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко на всероссийском форуме «Деловая Россия» 3 февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин предложения «Единой России» поддержал.

Напомним, с начала февраля 2022 года в Башкортостане при COVID-19 можно дистанционно оформить больничный лист.

«При COVID-19 можно обратиться на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники по месту жительства. После проведения небольшого опроса, амбулаторным пациентам оформят дистанционный электронный лист нетрудоспособности на семь дней. Для его закрытия по истечении семи дней также необходимо будет обратиться на горячую линию, больничный лист вам также дистанционно закроют, – прокомментировал министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. – Также рассматривается и обсуждается проект по дистанционному консультированию врач-пациент, благодаря применению современных цифровых технологий, при котором будет возможно получить удаленную консультацию медицинского специалиста и электронный рецепт».

Заказать доставку лекарств по рецепту в Башкортостане могут маломобильные пациенты и одинокие пожилые люди через волонтерский центр «Наша забота» партии «Единая Россия» по телефону 8 (800) 201-89-03.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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