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Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 3 257 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 3 257 пациентов

15:30, 12 фев 2022

В Башкирии коронавирусом с начала пандемии по состоянию на 12 февраля заразились 157 417 человек. За сутки, по информации Минздрава республики, выявили еще 3 257 заболевших COVID-19.

Всего выздоровели 134 134 человека, из них 2 434 – за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса 19 пациентов, общее число составляет 4 913 человек.

Вакцинировано первым компонентом — 2 417 405 жителей. Полностью завершили вакцинацию 2 261 858 человек.

Ранее сообщалось о том, что в России предлагают ввести возможность дистанционной выписки лекарств и их доставки на дом. С инициативой позволить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты выступил главный врач больницы №40 города Москвы, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко на всероссийском форуме «Деловая Россия» 3 февраля 2022 года.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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