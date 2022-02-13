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Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились 3 502 пациента

Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились 3 502 пациента

14:03, 13 фев 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 13 февраля в Республике Башкортостан подтвердили 160 919 случаев коронавирусной инфекции.
Выздоровели 135 321 человек, 1 187 – за последние сутки.

В стационарах — 328 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 167 пациента.

Из них в тяжелом состоянии — 27 на ИВЛ - 0.

На амбулаторном — 20 340 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 103 пациента.

Зарегистрировано 17 случаев смерти от COVID-19. 

Всего умерших — 4 930 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 194 чел.

I компонент вакцины получили – 2 418 634 человека;
II компонент вакцины получили – 2 263 969 человек.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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