Коронавирусом в Башкирии за сутки заразились 3 502 пациента
14:03, 13 фев 2022
По данным Администрации Главы РБ, на 13 февраля в Республике Башкортостан подтвердили 160 919 случаев коронавирусной инфекции.
Выздоровели 135 321 человек, 1 187 – за последние сутки.
В стационарах — 328 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 167 пациента.
Из них в тяжелом состоянии — 27 на ИВЛ - 0.
На амбулаторном — 20 340 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 103 пациента.
Зарегистрировано 17 случаев смерти от COVID-19.
Всего умерших — 4 930 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 194 чел.
I компонент вакцины получили – 2 418 634 человека;
II компонент вакцины получили – 2 263 969 человек.
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Источник:
gtrk.tv
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