Врач из Башкирии рассказал, поражает ли «омикрон» легкие

17:06, 13 фев 2022

Главный внештатный хирург Минздрава Башкирии Махмуд Тимербулатов рассказал, что новый нашумевший штамм коронавируса «омикрон» не поражает легкие. В то же время он отметил, что несмотря на легкую форму заболевания, могут быть последствия для здоровья. Поэтому после болезни важна реабилитация.







– Серьёзная обстановка, от которой все устали. Выкошены болезнью целые коллективы, не хватает физических сил на то, чтоб справляться с потолком пациентов во всех направлениях. Все отчёты работы хирургии говорят о рекордном контакте с заражёнными, поступающими на оперативное лечение. Последний штамм Омикрон не поражает лёгкие. И хотя заражений гораздо больше, кривая заражения быстро пошла вниз и болезнь протекает относительно нетяжело. Но к сожалению, мы пока не понимаем отдаленных последствий болезни, – отметил он.

По словам Тимербулатова, пока что нельзя сказать, находится республика на пике заболеваемости или нет. Медики, отметил он, надеются, что следующий штамм будет еще слабее этого и пройдет совсем незаметно. Пока что он попросил соблюдать меры предосторожности.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram