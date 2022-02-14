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Новый рекорд заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Новый рекорд заболеваемости коронавирусом в Башкирии

12:42, 14 фев 2022

3780 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Башкирии за минувшие сутки – это новый рекорд. С начала пандемии инфекция в республике зарегистрирована у 164 708 человек. Об этом 14 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

По его словам, за последний день от инфекции выздоровел 701 пациент, за всё время – 136 тыс. пациентов. На амбулаторном лечении находятся 23 413 жителей республики, на стационарном – 327.

Занятость инфекционного коечного фонда в регионе составляет 81%. От ковида полностью привился 91% населения от подлежащих вакцинации или 2 264 882 человека.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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