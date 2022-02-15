Коронавирус в Башкирии за сутки зарегистрировали у 3 954 пациентов

15:37, 15 фев 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что в республике по состоянию на 15 февраля зарегистрировали с начала пандемии 168 662 человека с коронавирусом. За последние сутки выявили 3 954 новых пациента.



В стационарах региона находятся 336 человек, в тяжелом состоянии – 32. Также зарегистрировано 19 случаев смерти от COVID-19, всего - 4 965 человек.







Вакцинировано первым компонентом - 2 423 194 человека. Полностью завершили вакцинацию - 2 271 089 человек. Всего зарегистрировано 2 880 привитых детей в возрасте от 12 до 17 лет.



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