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В Башкирии коронавирус за истекшие сутки выявили у 4105 пациентов

В Башкирии коронавирус за истекшие сутки выявили у 4105 пациентов

15:41, 16 фев 2022

По данным на 15 часов 16 февраля, в Башкирии зарегистрировано 172 767 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердился у 4105 человек.

За последние 24 часа врачи выписали 4200 пациентов; последний раз количество выздоровевших превышало число заболевших в середине января. С начала пандемии удалось справиться с инфекцией 141 783 жителям региона.

Известно, что COVID-19 унес жизнь еще 19 человек, общее число умерших составляет 4984.

На сегодняшний день первым компонентом привились 2 426 916 человек, полностью завершили вакцинацию 2 277 266 жителей республики.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

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Источник: www.proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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