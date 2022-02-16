В Башкирии коронавирус за истекшие сутки выявили у 4105 пациентов

15:41, 16 фев 2022

По данным на 15 часов 16 февраля, в Башкирии зарегистрировано 172 767 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердился у 4105 человек.



За последние 24 часа врачи выписали 4200 пациентов; последний раз количество выздоровевших превышало число заболевших в середине января. С начала пандемии удалось справиться с инфекцией 141 783 жителям региона.







Известно, что COVID-19 унес жизнь еще 19 человек, общее число умерших составляет 4984.



На сегодняшний день первым компонентом привились 2 426 916 человек, полностью завершили вакцинацию 2 277 266 жителей республики.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

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