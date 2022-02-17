В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили у 4 341 человека

15:23, 17 фев 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что в республике по состоянию на 17 февраля с начала пандемии зарегистрировали 177 108 человек с коронавирусом. За последние сутки выявили 4 341 нового пациента.







В стационарах региона сейчас находятся 347 человек, из них в тяжелом состоянии – 34. Амбулаторно лечатся 26 678 пациентов.

Также зарегистрировано 19 случаев смерти от COVID-19, всего - 5 003.



Вакцинировано первым компонентом — 2 431 416 человек. Полностью завершили вакцинацию — 2 283 087 жителей Башкирии.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

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