В Башкирии на фоне коронавируса развилось еще одно опасное заболевание

09:16, 18 фев 2022

В Башкирии на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом участились случаи заражения гриппом. Об этом рассказал Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии БГМУ, профессор Марсель Туйгунов.







По словам ученого, в прошлом году из-за COVID-19 в Башкирии была провалена вакцинация от гриппа. Туйгунов утверждает, что ослабленный от инфекции организм более подвержен ковиду.



– Ну а если две инфекции будут действовать в тандеме и атакуют человека одновременно, иммунитет попросту не сможет вести борьбу на два фронта – у него на это просто не хватит ресурсов, – добавил профессор.

Напомним, число жертв коронавируса в Башкирии превысило пять тысяч человек. За прошедшие сутки ковид диагностировали у 4 341 жителя республики.



Ранее сообщалось о том, что жители Уфы пожаловались Главе Башкирии на невозможность дозвониться до лечебных учреждений.





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