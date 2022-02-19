Андрей Назаров ознакомился с ходом строительства инфекционного госпиталя в Сибае

13:02, 19 фев 2022

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров проверил, как продвигаются работы со строительством клинико-диагностического инфекционного центра в Сибае. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.







«На настоящий момент все работы по строительству госпиталя в Сибае идут строго по графику проекта – строительство центра и его обустройство завершатся уже в начале марта. Ориентировочно к середине марта первые пациенты смогут начать получать здесь лечение», – сообщил Назаров.



Работы по строительству ведутся круглые сутки. Как отметил премьер-министр республики, на начальных этапах обнаружились проблемы с грунтом, однако их удалось решить. Благодаря работе госпиталя жители Сибая и близлежащих населенных пунктов смогут получать качественную медицинскую помощь, а ездить в Уфу и Стерлитамак ради этого больше не придется.

На возведение временного мобильного сооружения «Клинико-диагностический инфекционный центр в Сибае» и приобретение медицинского и иного оборудования из бюджета республики выделены денежные средства в размере 1,81 млрд рублей. Коечная мощность составляет 50 боксов, из них – 40 для круглосуточного пребывания и 10 реанимационных. В режиме ЧС возможно развертывание до 230 коек со 100% подключением кислорода. Здание госпиталя прослужит более 50 лет.

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Фото: пресс-служба правительства РБ