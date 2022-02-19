Коронавирус в Башкирии за сутки диагностировали у 4459 человек
15:47, 19 фев 2022
В Башкирии по данным на 15:00 19 февраля подтвердили 186 071 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает администрация главы РБ, за последние сутки болезнь обнаружили у 4459 человек.
Всего от коронавируса излечились 150 676 человек, из них 1 965 – за минувшие сутки. Скончались от коронавируса 19 пациентов: общее число погибших от болезни составляет 5 040 человек.
В республике продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент препарата получили 2 439 543 человека. II компонент вакцины получили 2 294 593 человека.
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Источник:
gorobzor.ru
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