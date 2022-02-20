Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Коронавирус в Башкирии за последние сутки подтвердился у 4 409 человек

Коронавирус в Башкирии за последние сутки подтвердился у 4 409 человек

13:24, 20 фев 2022

По данным 20 февраля в Башкирии подтвердили 190 480 случай коронавирусной инфекции (4 409 – за последние сутки). В стационарах — 295 человек, в том числе в возрасте 60+ — 174 пациента.

Из них в тяжелом состоянии – 36, на ИВЛ — 0. На амбулаторном — 33 346 человек, в том числе в возрасте в возрасте 60+ — 3 002 пациента. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 45. Выписанных пациентов с пневмонией - 207.

Всего выздоровели 150 676 человек, из них 1 965 – за минувшие сутки. Выписано за сутки — 1 105 человек. Всего выписано – 151 781 человек.

Зарегистрировано 18 случаев смерти от COVID-19.  Всего умерших — 5 058 человек, в том числе в возрасте 60+ — 4 258 человек.

Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 2 296 489 человек (92,4% от подлежащего населения).  За сутки вакцину получили — 3 250 человек (1 ком. — 1 354, 2 ком. — 1 896). Общее количество населения старше 60 лет — 785 763. Количество вакцинированных 60+: 1 компонент — 662 347 человек, 2 компонентом — 615 965 человек.     Количество вакцинированных детей от 12 до 17 лет — 2 880.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
Читайте также

В Башкирии за прошедшие сутки скончались от коронавируса 16 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за прошедшие сутки скончались от коронавируса 16 человек
Коронавирус в Башкирии за последние сутки выявлен у 348 пациентов
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за последние сутки выявлен у 348 пациентов
В Башкирии за последние сутки ковид выявлен у 668 человек
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за последние сутки ковид выявлен у 668 человек
Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 235 пациентов
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии за сутки был обнаружен у 235 пациентов
В Башкирии ковид за сутки подтвердился у 661 человека
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии ковид за сутки подтвердился у 661 человека
В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 511 пациентов
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 511 пациентов
В Башкирии растет количество смертей от коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии растет количество смертей от коронавируса
В Башкирии за прошедшие сутки 224 человека заразились COVID-19
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за прошедшие сутки 224 человека заразились COVID-19


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: