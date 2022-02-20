Коронавирус в Башкирии за последние сутки подтвердился у 4 409 человек

13:24, 20 фев 2022

По данным 20 февраля в Башкирии подтвердили 190 480 случай коронавирусной инфекции (4 409 – за последние сутки). В стационарах — 295 человек, в том числе в возрасте 60+ — 174 пациента.







Из них в тяжелом состоянии – 36, на ИВЛ — 0. На амбулаторном — 33 346 человек, в том числе в возрасте в возрасте 60+ — 3 002 пациента. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 45. Выписанных пациентов с пневмонией - 207.



Всего выздоровели 150 676 человек, из них 1 965 – за минувшие сутки. Выписано за сутки — 1 105 человек. Всего выписано – 151 781 человек.



Зарегистрировано 18 случаев смерти от COVID-19. Всего умерших — 5 058 человек, в том числе в возрасте 60+ — 4 258 человек.

Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 2 296 489 человек (92,4% от подлежащего населения). За сутки вакцину получили — 3 250 человек (1 ком. — 1 354, 2 ком. — 1 896). Общее количество населения старше 60 лет — 785 763. Количество вакцинированных 60+: 1 компонент — 662 347 человек, 2 компонентом — 615 965 человек. Количество вакцинированных детей от 12 до 17 лет — 2 880.





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