В Башкирии фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом

14:04, 21 фев 2022

Глава республиканского Минздрава Максим Забелин сообщил, что третий день подряд в Башкирии наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. За сутки инфекция подтвердилась у 4380 человек.







— На территории Республики Башкортостан нарастающим итогом зарегистрировано 194 тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 4854, — сказал Забелин.



С начала пандемии справиться с коварной болезнью удалось 152 тысячам пациентов, за последние 24 часа выздоровели еще 612 человек.



В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 37 098 больных, из них в стационарах — 301, в том числе в палатах интенсивной терапии и в реанимации — 33. Занятость коечного фонда составляет 80%, всего для лечения пациентов с COVID-19 выделено 3500 коек.

Известно, что вакцинацию уже завершили 2 297 143 человека, первым компонентом привились 2 441 347. Среди подростков полностью вакцинированы 580 человек.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram