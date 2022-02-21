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Стало известно, как получить qr-код при наличии антител

Стало известно, как получить qr-код при наличии антител

20:39, 21 фев 2022

С 21 февраля в России начал действовать новый порядок оформления ковидных сертификатов — теперь их могут получить все, у кого есть антитела к коронавирусу. До сегодняшнего дня сертификат могли получить только те, кто привился или переболел, а кратковременный, на 48 часов, давали тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста.

По обновленным правилам сертификат полагается двум новым группам. Те, у кого был положительный ПЦР-тест без обращения в больницу, а теперь есть антитела, могут получить QR-код на год. Те, кто имеет антитела, но ПЦР-тест не делал вовсе, или он был отрицательным, могут получить сертификат на полгода.

Для получения сертификата нужно сдать тест в лицензированной лаборатории и написать заявление на «Госуслугах», куда придут результаты теста. В течение трех суток QR-код будет сформирован. Если этого не произойдет, можно подать жалобу.

При выдаче сертификата не учитывается количество антител — только их наличие. И получить QR-код на этом основании можно только один раз. 

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Источник: ufa1.ru
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