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В Башкирии возобновляется диспансеризация

В Башкирии возобновляется диспансеризация

12:20, 22 фев 2022

В Башкирии возобновляют диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослых и детей, а также работу дневных стационаров, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В 2022 году пройти диспансеризацию полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также лицам, переболевшим коронавирусом. Она проводится один раз в три года для граждане в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для людей старше 40 лет.

Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно через Госуслуги, по телефону 122, через Единый медицинский портал Доктор РБ или позвонив в свою поликлинику. 

Напомним, диспансеризация была приостановлена в связи с нестабильной обстановкой по коронавирусу.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: здравоохранение
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