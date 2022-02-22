В Башкирии возобновляется диспансеризация

В Башкирии возобновляют диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослых и детей, а также работу дневных стационаров, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В 2022 году пройти диспансеризацию полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также лицам, переболевшим коронавирусом. Она проводится один раз в три года для граждане в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для людей старше 40 лет.
Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно через Госуслуги, по телефону 122, через Единый медицинский портал Доктор РБ или позвонив в свою поликлинику.
Напомним, диспансеризация была приостановлена в связи с нестабильной обстановкой по коронавирусу.