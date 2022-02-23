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В Башкирии COVID-19 за сутки заболел 4 261 человек

В Башкирии COVID-19 за сутки заболел 4 261 человек

17:27, 23 фев 2022

Минздрав Башкирии проинформировал, что за прошедшие сутки коронавирусом заболел 4 261 человек. С начала пандемии по состоянию на 23 февраля известно о 203 430 заболевших коронавирусом. 

В стационарах республики сейчас лечатся 304 пациента, из них в тяжелом состоянии 35 пациентов. Всего амбулаторно выздоравливают 39 469 человек.

По информации министерства, скончались от ковида за последние 24 часа 19 жителей региона, с начала пандемии – 5 113 человек.  
Вакцинировано первым компонентом - 2 449 268 человек, полностью завершили вакцинацию - 2 306 621 человек. Количество вакцинированных детей от 12 до 17 лет - 2 880.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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