В Башкирии за сутки COVID-19 выявили у 4 196 пациентов

15:52, 24 фев 2022

Минздрав Башкирии сообщил, что по состоянию на 24 февраля с начала пандемии зарегистрировано 207 226 человек, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 4 196 жителей республики.



В больницах региона сейчас находятся с ковидом 311 человек, из которых 37 в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 42 205 пациентов. В министерстве также с ообщили, что за последние сутки зарегистрировано 18 смертей, всего известно о 4 311 жертвах COVID-19.







Вакцинировано первым компонентом - 2 449 956 человек. Полностью завершили вакцинацию - 2 307 654 человека.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии возобновляют диспансеризацию и профилактические медосмотры взрослых и детей, а также работу дневных стационаров, сообщает пресс-служба регионального минздрава.





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