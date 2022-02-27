Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 3 495 человек
18:15, 27 фев 2022
В Башкирии, согласно данным регионального Минздрава, на 15 часов 27 февраля зарегистрировано 218 690 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных снизился до 3 495 человек.
Выздоровели за период пандемии 171 983 жителя региона. За минувшие сутки выписались 3 112 граждан. Скончались от инфекции еще 20 пациентов. Число жертв пандемии составило 5 192.
За последние 24 часа 1 355 жителей Башкирии получили первый компонент вакцины против коронавируса, всего – 2 459 931. Завершили иммунизацию 2 318 567 граждан, 1 219 из них – за минувшие сутки.
Источник:
gorobzor.ru
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