Коронавирус в Башкирии за сутки выявили у 3 495 человек

18:15, 27 фев 2022

В Башкирии, согласно данным регионального Минздрава, на 15 часов 27 февраля зарегистрировано 218 690 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных снизился до 3 495 человек.



Выздоровели за период пандемии 171 983 жителя региона. За минувшие сутки выписались 3 112 граждан. Скончались от инфекции еще 20 пациентов. Число жертв пандемии составило 5 192.



За последние 24 часа 1 355 жителей Башкирии получили первый компонент вакцины против коронавируса, всего – 2 459 931. Завершили иммунизацию 2 318 567 граждан, 1 219 из них – за минувшие сутки.



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