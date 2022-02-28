В Башкирии медики Ишимбайской ЦРБ прекратили забастовку

08:09, 28 фев 2022

Сотрудники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ сообщили о завершении «итальянской забастовки», которая началась 4 февраля.







Альтернативный профсоюз медработников «Действие» опубликовал полный текст открытого заявления. Акция закончится 1 марта. Решение было принято в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой и дальнейшим кадровым дефицитом бригад скорой помощи Ишимбайской ЦРБ.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратуры, Гострудинспекции, Росздравнадзора подтвердились наши доводы о неукомплектованности бригад СМП полным составом медработников, о ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочным работам без письменного согласия и без надлежащей оплаты, неполном начислении федеральных ковидных выплат диспетчерам, незаконном увольнении трех фельдшеров, выявлены иные нарушения медицинского и трудового законодательства», – сказано в обращении.





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