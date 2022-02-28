Коронавирус в Башкирии за сутки подхватили 3 442 человека

18:40, 28 фев 2022

Минздрав Башкирии сообщил о количестве заболевших коронавирусом по состоянию на 28 февраля. По информации ведомства, с начала пандемии известно о 223 132 заболевших, за последние сутки – 3 442.



В стационарах региона сейчас находятся 326 человек, в тяжелом состоянии – 38. Зарегистрировано также 19 погибших от ковида, всего умерло 5 211 человек.







Вакцинировано первым компонентом - 2 460 163 человека. Полностью завершили вакцинацию - 2 318 902 человека.



Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии обратились к Радию Хабирову из-за непомерного роста цен на лекарства, которые отмечены в некоторых аптеках. Причем, цифры меняются в течение дня.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram