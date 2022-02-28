Глава Башкирии рассказал о ревакцинации жителей республики

18:46, 28 фев 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве РБ сообщил, сколько человек осталось вакцинировать против коронавируса, и напомнил о ревакцинации.







— Нам осталось вакцинировать 24 тысячи человек, — констатировал руководитель региона. — Я понимаю, люди устали, но этой цифры нужно добиться. А после этого, Максим Васильевич, вы должны поставить задачу муниципалитетам по ревакцинации — потому что начинается второй этап, не менее сложный, до тех пор, пока мы с этой заразой не покончим.



По данным министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, первым компонентом вакцинировано в республике 2 460 163 человек, это 99 процентов. Полностью завершили вакцинацию 2 318 902 человек.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус в Башкирии за сутки подхватили 3 442 человека.





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Фото: из архива newsbash.ru