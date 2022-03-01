Башкирия вышла на плато по коронавирусу

09:29, 01 мар 2022

Башкирия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 28 февраля сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.







– У нас действительно идет плато, и активное снижение мы сейчас видим. Как в процессе тестирования, так и в динамике заболеваемости. – передала главный санитарный врач республики.



Согласно статистике надзорного ведомства, на прошлой неделе чаще всего COVID-19 выявлялся у жителей в возрастных группах 30-49 лет (29,6% от общего числа заболевших), 50-64 лет (24,9%) и от 65 лет (15,3%). Реже инфекция подтверждалась у детей до 1 года (1,6%) и подростков 15-17 лет (4%).

Напомним, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано более 222 тыс. случаев коронавируса (+3 442 инфицированных за сутки), выздоровели 173,7 тыс. человек (+1 730), скончались от него 5 211 пациентов (+19).





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