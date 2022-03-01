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Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации

Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации

14:46, 01 мар 2022

Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации. Об этом стало известно 1 марта после селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с региональными управлениями ведомства.

Попова сообщила, что заболеваемость ковидом снижается, рост сохраняется только в шести регионах. Согласно данным оперштаба, за последние сутки было зафиксировано 97 333 новых случая. Для сравнения: 12 февраля фиксировали рекордные 203 766 случаев. Правда, в предыдущие волны ковида число зараженных за сутки не доходило и до 50 тысяч.

Тем не менее, раз заболеваемость пошла на спад, противоковидные меры решили изменить. Роспотребнадзор считает, что в период распространения штамма омикрон достаточно продолжать носить маски в закрытых помещениях и соблюдать усиленный режим дезинфекции. Впрочем, всё еще можно будет отменять из-за ковида массовые мероприятия — решения принимаются на региональном уровне и будут зависеть от заболеваемости в конкретном регионе.

Работодателям по-прежнему рекомендуется измерять температуру сотрудников перед началом рабочего дня и отправлять домой с симптомами ОРВИ, предоставлять маски, мыло и антисептики на рабочем месте. После каждой смены нужно делать уборку с дезинфицирующими средствами. Для магазинов, театров, музеев, общепита и еще ряда сфер деятельности выпущены особые рекомендации, которые также стали менее строгими. Например, в них не упоминаются социальная дистанция и частичное заполнение залов.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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