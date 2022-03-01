Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки зарегистрирован у 3 391 человека

15:21, 01 мар 2022

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 3 391 местного жителя, сообщили 1 марта в Минздраве региона. Всего с начала пандемии зарегистрировали 225 523 человек с COVID-19.







В стационарах региона сейчас находятся 307 человек, в тяжелом состоянии – 39 Амбулаторно лечатся 41 034 заболевших.



В ведомстве также сообщили, что за последние сутки зарегистрирован 21 умерший от ковида. Всего число жертв достигло 5 232 человек.

Вакцинировано первым компонентом - 2 464 551 человек. Полностью завершили вакцинацию - 2 323 261 человек.

Ранее сообщалось о том, что Башкирия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 28 февраля сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram