Статистика коронавируса в Башкирии: за сутки выявили 3,3 тысячи заболевших

15:54, 04 мар 2022

Власти Башкирии опубликовали свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе. За сутки вирус выявили у 3297 человек, с начала пандемии были инфицированы 235 486.







Согласно официальной статистике, на сегодняшний день выздоровели 193 502 пациента, в том числе 4118 — за последние 24 часа.



Общее число умерших от коронавируса составляет 5284, за сутки скончались 12 человек.



Сообщается, что первым компонентом привились 2 475 484 жителя, а 2 334 691 человек уже завершил вакцинацию.

Читайте также: Башкирия вышла на плато по коронавирусу

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram