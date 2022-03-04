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Статистика коронавируса в Башкирии: за сутки выявили 3,3 тысячи заболевших

Статистика коронавируса в Башкирии: за сутки выявили 3,3 тысячи заболевших

15:54, 04 мар 2022

Власти Башкирии опубликовали свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе. За сутки вирус выявили у 3297 человек, с начала пандемии были инфицированы 235 486.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день выздоровели 193 502 пациента, в том числе 4118 — за последние 24 часа.

Общее число умерших от коронавируса составляет 5284, за сутки скончались 12 человек.

Сообщается, что первым компонентом привились 2 475 484 жителя, а 2 334 691 человек уже завершил вакцинацию.

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Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации. Об этом стало известно 1 марта после селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с региональными управлениями ведомства.

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Источник: www.proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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