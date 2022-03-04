Статистика коронавируса в Башкирии: за сутки выявили 3,3 тысячи заболевших
15:54, 04 мар 2022
Власти Башкирии опубликовали свежие данные по заболеваемости COVID-19 в регионе. За сутки вирус выявили у 3297 человек, с начала пандемии были инфицированы 235 486.
Согласно официальной статистике, на сегодняшний день выздоровели 193 502 пациента, в том числе 4118 — за последние 24 часа.
Общее число умерших от коронавируса составляет 5284, за сутки скончались 12 человек.
Сообщается, что первым компонентом привились 2 475 484 жителя, а 2 334 691 человек уже завершил вакцинацию.
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Источник:
www.proural.info
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