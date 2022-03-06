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В Минздраве Башкирии рассказали, не сорвутся ли поставки инсулина из-за санкций

В Минздраве Башкирии рассказали, не сорвутся ли поставки инсулина из-за санкций

10:45, 06 мар 2022

Дефицита препарата точно не будет, но есть вероятность, что придется перейти на отечественный аналог, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В настоящее время ведомство завершило и продолжает проводить процедуры по приобретению препарата. Доля лекарств отечественных производителей составляет 60% в общем объеме закупок, 40% приходится на импортные аналоги.

В республиканском Минздраве не ожидают прекращения поставок, поскольку все введенные санкции не касаются фарминдустрии.

«На медицинском уровне санкции не вводились. Жизнь и здоровье граждан, какой бы национальности они ни были, важнее. Политики понимают это», — отметили в минздраве Башкирии.


Поставки лекарств проводятся в рамках контрактного законодательства, договор заключают с победителем конкурса, предложившим лучшие условия. Из-за неустойчивого валютного курса, более дорогой логистики все чаще контракты получают российские производители. В Минздраве не исключают, что доля инсулина отечественного производства может увеличиться, если иностранные поставщики откажутся участвовать в конкурсах из-за курсовой разницы.

К тому же программа по импортозамещению ведет к тому, что количество выпускаемой продукции внутри страны будет возрастать. Однако в ведомстве отмечают, что по качеству и составу произведенные в России препараты не отличаются от зарубежных аналогов и рекомендуют пациентам с сахарным диабетом переходить на отечественный инсулин. Там признают, что определенному числу больных может потребоваться время на привыкание к новому препарату. Тем, кто «боится» переходить на отечественный инсулин, рекомендуют обратиться к участковому врачу и провести замену лекарства под его контролем, возможно, даже в условиях дневного стационара.

Те, кому отечественный препарат не подойдет, в любом случае не останутся без импортного аналога — помимо государственной системы закупок в стране работают благотворительные фонды, в частности, «Круг добра», который, как уверяют в Минздраве, сможет оплатить нужное лекарство.

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Источник: mkset.ru
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