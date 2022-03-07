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Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 3 102 пациентов

Коронавирус в Башкирии за сутки обнаружили у 3 102 пациентов

16:40, 07 мар 2022

В Башкирии за все время пандемии коронавирус подтвердили у 245 028 человек. За последние сутки инфекцией заразились 3 102 жителя республики.

За все время от болезни излечились 206 675 пациентов. За сутки выписали 728 человек. 

Также за прошедшие 24 часа было зарегистрировано 17 случаев смерти от COVID-19. Всего от коронавируса скончались 5 338 жителей Башкирии.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса. 1 компонентом привито 2 481 045 человек. Полностью завершили вакцинацию – 2 340 740 жителей.

Ранее в  Минздраве Башкирии рассказали, не сорвутся ли поставки инсулина из-за санкций. Дефицита препарата точно не будет, но есть вероятность, что придется перейти на отечественный аналог, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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