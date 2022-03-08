Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Правительство России запретило вывоз импортных медицинских изделий

Правительство России запретило вывоз импортных медицинских изделий

14:04, 08 мар 2022

Правительство России вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, поставленных странами, поддержавшими санкции против РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

«Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в постановлении.

Читайте также:

В России могут появится новые выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Читайте также

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Здравоохранение в Башкирии
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Медведев ограничил закупку импортных бинтов, костылей и ортопедических протезов
Здравоохранение в Башкирии
Медведев ограничил закупку импортных бинтов, костылей и ортопедических протезов
Путин запретил вывоз иностранной валюты из России
Политика в Башкирии
Путин запретил вывоз иностранной валюты из России
В Башкирии фабрика «Ишимбайский трикотаж» приступила к производству медицинских масок
Экономика в Башкирии
В Башкирии фабрика «Ишимбайский трикотаж» приступила к производству медицинских масок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: