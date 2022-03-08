Правительство России запретило вывоз импортных медицинских изделий

14:04, 08 мар 2022

Правительство России вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, поставленных странами, поддержавшими санкции против РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.







«Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорится в постановлении.

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