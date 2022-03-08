Коронавирус в Башкирии за минувшие сутки выявлен у 3102 пациентов

16:13, 08 мар 2022

За минувшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели 3102 человека. Общее количество зараженных достигло 245 028 человек, сообщает Минздрав РБ.







Госпитализировано 388 пациентов, 199 из которых старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 37 человек, в том числе трое — на ИВЛ. На дому лечатся 38 065 больных, включая 6852 в пожилом возрасте.



По данным Минздрава РБ, за последние 24 часа из больниц Башкирии выписаны 728 человек, а всего в республике на поправку пошли 206 675 пациентов.

Зарегистрировано 17 новых летальных исходов от заболевания. За все время пандемии в Башкирии умерли 5 338 человек — в основном это жители преклонного возраста.



Полностью вакцинацию от коронавируса завершили 2 340 740 человек, что составляет 94,2% подлежащего прививке населения. На данный момент привились 678 878 людей старше 60 лет и 2 880 детей 12-17 лет.





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