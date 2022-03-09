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В Башкирии начали закрывать ковид-госпитали

В Башкирии начали закрывать ковид-госпитали

12:31, 09 мар 2022

В Башкирии закроют ковид-госпитали, которые были развернуты на базе четырех лечебниц.

Профильные инфекционные корпуса остановят работу в больнице №8 в Уфе, в Демской больнице, а также в городских больницах Салавата и Кумертау. Решение мотивировано «довольно свободным коечным фондом» для лечения зараженных коронавирусом. Такое объяснение на оперативном совещании в местном правительстве 9 марта дал министр здравоохранения региона Максим Забелин. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил инициативу.

– Конечно, закрывайте. Тем более что два госпиталя новых открываются. – сказал руководитель региона.

Напомним, в ближайшее время новые ковид-госпитали будут открыты в городах Сибае и Туймазах.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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