В Башкирии начали закрывать ковид-госпитали

12:31, 09 мар 2022

В Башкирии закроют ковид-госпитали, которые были развернуты на базе четырех лечебниц.



Профильные инфекционные корпуса остановят работу в больнице №8 в Уфе, в Демской больнице, а также в городских больницах Салавата и Кумертау. Решение мотивировано «довольно свободным коечным фондом» для лечения зараженных коронавирусом. Такое объяснение на оперативном совещании в местном правительстве 9 марта дал министр здравоохранения региона Максим Забелин. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил инициативу.







– Конечно, закрывайте. Тем более что два госпиталя новых открываются. – сказал руководитель региона.



Напомним, в ближайшее время новые ковид-госпитали будут открыты в городах Сибае и Туймазах.





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