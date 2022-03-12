В Башкирии в 4 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

10:15, 12 мар 2022

В Башкирии в 2022 году выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или как ее называют в народе, мышиной лихорадкой.







Как сообщает UfacityNews со ссылкой на данные Росздравнадзора, в январе 2022 зарегистрировано 29 случаев заболеваний ГЛПС, а в январе 2021 «мышку» подцепили только 7 человек – почти в 4 раза меньше. При этом случаев заражения среди детей не зарегистрировано.





Таким образом показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в Башкирии составил 0,72 на 100 тысяч человек, а чаще всего заражаются ГЛСП в Кировской области. Напомним, что чаще всего мышиную лихорадку можно подцепить на отдыхе на природе, в лесу, на даче, если употребить испорченные мышами продукты или вдохнуть пыль с частичками экскрементов зараженных мышей-полевок.





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Фото: pixabay