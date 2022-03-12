Жительница Башкирии рассказала об отношении к пациентам в районной больнице

12:35, 12 мар 2022

Ее маму госпитализировали с сильной рвотой.



Поздно вечером 9 января в Ишимбайскую ЦРБ поступила 81-летняя пенсионерка. Ее дочь Карина П. рассказала в соцсетях главе Башкирии Радию Хабирову, как медперсонал отнесся к пожилой пациентке.







По словам женщины, у ее мамы была сильная рвота, и врач назначил ей противорвотную капельницу. На следующее утро у пациентки появились боли.



— Никакого лечения, никаких анализов, показывающих картину болезни, не было сделано. С 6:00 у мамы дикие боли в печени, только долгими уговорами заставили медсестру сделать обезболивающее. Врач, основываясь только на рвоте, отправляет в инфекционное отделение. Такое ощущение, что хочется ему просто избавиться от нежелательного пациента. Всем на все наплевать! — возмутилась жительница Ишимбая.



Карина утверждает, что персонал больницы ко всем относится равнодушно.





— Маме 81 год, она плохо слышит. Равнодушие врачей просто убивает! Ни медсестер, ни врачей на месте нет. Человек ужасно мучается! Прошу, помогите, — пожаловалась она.



Женщине ответил представитель Минздрава республики.



— По информации главного врача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина, Ваша мама поступила в хирургическое отделение 09.03.2022 г. Действительно, ей была назначена противорвотная капельница. Взяты соответствующие анализы, выполнено медицинское обследование. Информация по поводу отсутствия врачей и медицинских сестер не соответствует действительности. Вопрос о переводе в инфекционное отделение еще не решен, в данный момент вашу маму обследуют и проводят консервативное лечение по симптоматике, — написал чиновник в комментариях.



Горожанка, в свою очередь, отметила, что обследование началось только после ее обращения.









— Почему-то только после жалобы были взяты дополнительные анализы. До этого и мысли об этом ни у кого не было. Собирались переводить в инфекционное отделение без установленного диагноза, основываясь только на предположении врача, — добавила она.





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