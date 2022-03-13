Коронавирус в Башкирии за истекшие сутки обнаружен у 1 987 пациентов

13:26, 13 мар 2022

По данным Администрации Главы РБ, на 13 марта в Республике Башкортостан подтвердили 260 621 случай коронавирусной инфекции, 1 987– за последние сутки.







Выздоровели 225 995 человек, 3 138 – за последние сутки.



В стационарах — 195 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 133 пациента.



Из них в тяжелом состоянии — 31 на ИВЛ - 4.



На амбулаторном — 29 039 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 6 694 пациента.



Зарегистрировано 6 случаев смерти от COVID-19.



Всего умерших — 5 392 чел., в т.ч. в возрасте 60+ — 4 578 чел.





Вакцинировано 1 компонентом — 2 490 924 человека (100,3% от подлежащего вакцинации населения).



Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 2 355 281 человек (94,8% от подлежащего населения).



За сутки вакцину получили — 1 315 чел. (1 ком. — 619, 2 ком. - 696).

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